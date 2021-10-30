Гаркалин в крайне тяжелом состоянии – отказывает сердце

Актер Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, находится в крайне тяжелом состоянии, - пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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Сегодня артисту назначили дополнительные препараты для поддержания сердечной деятельности, упоминается, в частности норадреналин. У Валерия Гаркалина критически падает давление.

Артист попал в больницу в начале месяца, уже в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Через некоторое время организм отреагировал на лечение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю наступило резкое ухудшение.

Сейчас Валерий Гаркалин вновь введен в искусственную кому и подключен к аппарату ЭКМО. У него начался сепсис и диагностирован тромбоз вен на ногах.