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Гаркалин в крайне тяжелом состоянии – отказывает сердце

Ирина Лебедева
16 минут назад

Актер Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, находится в крайне тяжелом состоянии, - пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Гаркалин в крайне тяжелом состоянии – отказывает сердце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня артисту назначили дополнительные препараты для поддержания сердечной деятельности, упоминается, в частности норадреналин. У Валерия Гаркалина критически падает давление.

Артист попал в больницу в начале месяца, уже в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Через некоторое время организм отреагировал на лечение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю наступило резкое ухудшение.

От комы Гаркалина не спасли даже две вакцины

Сейчас Валерий Гаркалин вновь введен в искусственную кому и подключен к аппарату ЭКМО. У него начался сепсис и диагностирован тромбоз вен на ногах.

Валерий Борисович ответственно относился к своему здоровью. Ранее он сделал себе прививку «КовиВак». Через положенное время проверил антитела – они не выработались. Тогда было принято решение вакцинироваться «Спутником». Тем не менее, тяжелого течения коронавирусной инфекции избежать не удалось.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Комсомольская правда,
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