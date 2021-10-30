Директор «Ленкома» раскрыл правду о награждении Поргиной

«Я просил Марка Анатольевича Захарова, чтобы ей дали заслуженную артистку, хотя он и был против этого. Я это делал только потому, что она жена Караченцова. Она еще тогда позволяла себе говорить гадости в адрес Захарова. Такие гадости, что вам и не снились. Она пользовалась тем, что у нее гениальный муж», - объяснил Варшавер.