Директор «Ленкома» раскрыл правду о награждении Поргиной

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, каким образом Людмила Поргина в свое время получила звание заслуженной артистки России. По его словам, это произошло исключительно из-за уважения к таланту Караченцова. И сам Варшавер к этому званию руку приложил, - рассказывает teleprogramma.pro.
«Я просил Марка Анатольевича Захарова, чтобы ей дали заслуженную артистку, хотя он и был против этого. Я это делал только потому, что она жена Караченцова. Она еще тогда позволяла себе говорить гадости в адрес Захарова. Такие гадости, что вам и не снились. Она пользовалась тем, что у нее гениальный муж», - объяснил Варшавер.
Конфликт вдовы Караченцова с руководством театра длится еже не первый год. Актриса считает, что ей не дают ролей. После смерти Захарова весь негатив достается Варшаверу.
«Она говорит, что я ее убить собираюсь. Это совсем уже. Я хочу, чтобы войны у нас в театре не было. В «Ленкоме» недовольным быть нельзя. Все артисты играют, получают роли», - утверждает директор Ленкома.
Ранее Поргина рассказала, что сдала квартиру в центре Москвы сотрудникам посольства Нидерландов. Для этого ей пришлось снять со стен многочисленные портреты ее покойного мужа.