В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Директор «Ленкома» рассказал, как Поргина стала заслуженной артисткой

Ирина Лебедева
39 минут назад

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, каким образом Людмила Поргина в свое время получила звание заслуженной артистки России. По его словам, это произошло исключительно из-за уважения к таланту Караченцова. И сам Варшавер к этому званию руку приложил, - рассказывает teleprogramma.pro.

Директор «Ленкома» раскрыл правду о награждении Поргиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я просил Марка Анатольевича Захарова, чтобы ей дали заслуженную артистку, хотя он и был против этого. Я это делал только потому, что она жена Караченцова. Она еще тогда позволяла себе говорить гадости в адрес Захарова. Такие гадости, что вам и не снились. Она пользовалась тем, что у нее гениальный муж», - объяснил Варшавер.

Конфликт вдовы Караченцова с руководством театра длится еже не первый год. Актриса считает, что ей не дают ролей. После смерти Захарова весь негатив достается Варшаверу.

«Она говорит, что я ее убить собираюсь. Это совсем уже. Я хочу, чтобы войны у нас в театре не было. В «Ленкоме» недовольным быть нельзя. Все артисты играют, получают роли», - утверждает директор Ленкома.

Ранее Поргина рассказала, что сдала квартиру в центре Москвы сотрудникам посольства Нидерландов. Для этого ей пришлось снять со стен многочисленные портреты ее покойного мужа.

Поргина потребовала пенсию в 100 тысяч

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,Марк Захаров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители