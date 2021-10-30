Воробей отказалась воевать за наследство дочери.

Юмористка Елена Воробей не стала участвовать в дележке наследства умершего отца ее дочери Софии. По словам шоу-вумен, они с дочерью прекрасно живут и без этих денег, а склоки тут ни к чему. Об этом Елена рассказала в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.

Фото: Instagram Instagram

Отцом Софии был бизнесмен из Санкт-Петербурга. У мужчины была семья и дети. Он скончался из-за осложнений от несчастного случая – упал с лестницы и получил перелом основания черепа. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, удалось добиться положительной динамики – но страшная травма все же привела к смертельному исходу. Об этом пишет Экспресс Газета.

Артистка не стала претендовать на долю, положенную Софии, поскольку у ее покойного отца была другая семья.

«Я отказалась от наследства дочери. Все, что нужно Соне, я дам сама. У ее отца официально была другая семья, но у нее есть все юридические права на то, что построено и накоплено Игорем. Однако я бы никогда не стала ввязываться во все это. Не стала бы выяснять отношения», - объяснила Елена.

Подобный подход к делу о наследстве встречается нечасто, и Воробей активно приглашали на различные ток-шоу. Обращались и к родственникам покойного. Но и Елена, и близкие умершего категорически отказались выносить личные дела на всеобщее обсуждение.

«Пойти на программу — это для меня самое дно. Меня пытались купить, за участие предлагали большие деньги. Но я хочу жить в ладу со своей совестью», - отметила артистка.

Ранее Елена Воробей рассказала о дорогостоящей операции своей дочери Софии Лебенбаум. В эфире программы «Звезды сошлись» Воробей сообщил, что ее дочь страдала сколиозом и могла стать инвалидом, поскольку искривленный позвоночник давил на внутренние органы.

Артистка приняла решение прооперировать Софию в Германии. Помощь хирургов обошлась семье в кругленькую сумму, и одна только депозитная сумма составила 70 тысяч евро.