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Волочкова на осмотре у врача похвасталась обнаженной грудью

Ирина Лебедева
22 минуты назад

Анастасия Волочкова обнажила грудь прямо во время осмотра врача. Доктор остался верен профессиональной этике и продолжил работу с пациенткой.

Волочкова на осмотре у врача похвасталась обнаженной грудью
Фото: InstagramInstagram

Эпатажная балерина устроила провокацию во время осмотра у Ильи Бурлаковского – этот доктор помогает при проблемах с двигательным аппаратом многим спортсменам и звездам шоу-бизнеса. Осматривать танцовщицу Бурлаковскому пришлось прямо в ее гримерке. Процесс снимался на видео, которое позднее доктор выложил в инстаграме.

Врач обнаружил у Анастасии проблемы с шейным отделом позвоночника и воротниковой зоной. Но едва Илья дотронулся до пациентки, как звезда вдруг обнажила зону декольте.

Волочкова поинтересовалась, кажется ли доктору ее грудь красивой, и объяснила, что роскошные формы у нее от природы.

Бурлаковский был, безусловно, несколько ошарашен, но сделал вид, что ничего странного не произошло.

«Диагностика велась в нестандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой», - прокомментировал он.

Что же касается проблем со здоровьем, то они у 45-летней балерины имеются. Причем ими нужно срочно заниматься, иначе они доставят ей много неприятностей уже в скором времени.

«Удалось выявить у Анастасии несколько проблем в шейном отделе, это старые профессиональные травмы, и главную проблему — заблокированный затылочный сустав, неправильное управление короткими шейными мышцами со стороны нервной системы, и, как следствие, нарушение кровоснабжения мозга по позвоночным артериям, со всеми вытекающими проблемами на будущее», - сообщил Бурлаковский.

Балерина Анастасия Волочкова обвинила отца своей дочери Игоря Вдовина в том, что тот содержит свою новую семью на украденные у нее деньги. Об этом пишет «СтарХит».
Шоу-бизнес,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,StarHit,
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