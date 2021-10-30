Волочкова на осмотре у врача похвасталась обнаженной грудью

Анастасия Волочкова обнажила грудь прямо во время осмотра врача. Доктор остался верен профессиональной этике и продолжил работу с пациенткой.

Фото: Instagram Instagram

Эпатажная балерина устроила провокацию во время осмотра у Ильи Бурлаковского – этот доктор помогает при проблемах с двигательным аппаратом многим спортсменам и звездам шоу-бизнеса. Осматривать танцовщицу Бурлаковскому пришлось прямо в ее гримерке. Процесс снимался на видео, которое позднее доктор выложил в инстаграме.

Врач обнаружил у Анастасии проблемы с шейным отделом позвоночника и воротниковой зоной. Но едва Илья дотронулся до пациентки, как звезда вдруг обнажила зону декольте.

Волочкова поинтересовалась, кажется ли доктору ее грудь красивой, и объяснила, что роскошные формы у нее от природы.

Бурлаковский был, безусловно, несколько ошарашен, но сделал вид, что ничего странного не произошло.

«Диагностика велась в нестандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой», - прокомментировал он.

Что же касается проблем со здоровьем, то они у 45-летней балерины имеются. Причем ими нужно срочно заниматься, иначе они доставят ей много неприятностей уже в скором времени.