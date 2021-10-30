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Врач Бурлаковский диагностировал Волочковой проблемы с мозгом

Слово и Дело
25 минут назад

Врач Илья Бурлаковский провел осмотр танцовщицы Анастасии Волочковой и предупредил ее о возможных проблемах со здоровьем в будущем.

Врач диагностировал у Волочковой проблемы с мозгом
Фото: Агентство городских новостей Москва / Софья СандурскаяАгентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Специалист осмотрел балерину прямо в ее гримерной. Во время приема Волочкова внезапно обнажила зону декольте и поинтересовалась, считает ли врач красивой его грудь, сообщает «Пятый канал».

«Диагностика велась в нестандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой», — отметил в ответ Бурлаковский.

Несмотря на попытки отвлечь его зоной декольте, врач отметил, что у Волочковой обнаружилось несколько проблем в шейном отделе. Специалист указал на старые профессиональные травмы и заблокированный затылочный сустав. По словам Бурлаковского, у балерины присутствует нарушение кровоснабжения мозга, что чревато проблемами в будущем.

Ранее Волочкова сообщила, что вступила в романтические отношения «с красивым и сексуальным мужчиной». Балерина отметила, что ее чувства взаимны.

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