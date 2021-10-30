Врач диагностировал у Волочковой проблемы с мозгом

Врач Илья Бурлаковский провел осмотр танцовщицы Анастасии Волочковой и предупредил ее о возможных проблемах со здоровьем в будущем.

Фото: Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Специалист осмотрел балерину прямо в ее гримерной. Во время приема Волочкова внезапно обнажила зону декольте и поинтересовалась, считает ли врач красивой его грудь, сообщает «Пятый канал».

«Диагностика велась в нестандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой», — отметил в ответ Бурлаковский.

Несмотря на попытки отвлечь его зоной декольте, врач отметил, что у Волочковой обнаружилось несколько проблем в шейном отделе. Специалист указал на старые профессиональные травмы и заблокированный затылочный сустав. По словам Бурлаковского, у балерины присутствует нарушение кровоснабжения мозга, что чревато проблемами в будущем.