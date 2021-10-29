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Сама в шоке: Бородина рассказала, сколько тратит на гардероб

Елена Прошина
36 минут назад

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, какие суммы она тратит на одежду, пишет «Пятый канал».

Сама в шоке: Бородина рассказала, сколько тратит на гардероб
Фото: InstagramInstagram

Подписчики часто спрашивают Бородину, где она купила тот или иной наряд и сколько он стоил. Общаясь с подписчиками в своем Instagram Бородина рассказала, что зеленая кофта с короткими рукавами от бренда Bottega Veneta стоила почти в 70 тысяч рублей, кашемировое пальто в клетку от Alexandre Vauthier — почти 210 тысяч.

По ее словам, ее саму шокируют такие цены, но это брендовые вещи, которые всегда стоили дорого.

«Этим они и отличаются от масс-маркета, что не каждый себе это может позволить. Это не плохо и не хорошо. Это просто такая данность. Спрос рождает предложение. Мне тоже иногда такие цены кажутся неадекватными», — считает Бородина.

Ранее издание Starhit сообщало, что телеведущая предпочитает носить часы французского люксового бренда Cartier стоимостью 760 тысяч рублей. Также браслеты этого бренда, которые также приобрела Бородина, стоят от 300 тысяч до двух миллионов рублей каждый.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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