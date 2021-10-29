Анне Заворотнюк прописали «лечение кукушкой»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна после перенесенного летом коронавируса до сих пор страдает от последствий заболевания. Об этом она рассказала в Instagram.
Девушка сообщила, что у нее до сих пор искажены вкусы и запахи, и присутствует ощущение отека в носу.
Анна обратилась к отоларингологу, он диагностировал острый гайморит и назначил процедуру под названием «кукушка».
«Ну что ж, дорогие, какие планы на локдаун? У меня лечиться кукушкой. Радует, что хотя бы не кукушку (…) Я сначала подумала, что врач надо мной прикалывается, но действительно во время этой процедуры надо говорить «ку-ку», - удивилась дочь Анастасии Заворотнюк.
Кроме того, девушке придется пить лекарства, в том числе антибиотики.
Также Анна сообщила, что отоларинголог обнаружил искривление носовой перегородки, но из-за отека пока непонятно, требуется ли операция.