Анне Заворотнюк прописали «лечение кукушкой»

«Ну что ж, дорогие, какие планы на локдаун? У меня лечиться кукушкой. Радует, что хотя бы не кукушку (…) Я сначала подумала, что врач надо мной прикалывается, но действительно во время этой процедуры надо говорить «ку-ку», - удивилась дочь Анастасии Заворотнюк.