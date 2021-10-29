Сын Алибасова: в моей жизни может появиться новая мачеха

«В романтических отношениях они не были замечены, но папа спит, держа ее за руку, и поэтому всю ночь они проводят вместе в одной кровати. Это наводит меня на мнение, что если так дальше будет продолжаться, то, возможно, у меня появится новая мачеха, и это меня совершенно не смущает, так как Елене я крайне благодарен за то, что она выходила моего отца», - добавил Бари Алибасов-младший.