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Новая любовь Алибасова: что о ней известно

Вероника Полынина
36 минут назад

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что в его жизни может появиться новая мачеха. По словам Бари-младшего, ею может стать реабилитолог отца Елена, которая проводит с ним 24 часа в сутки.

Сын Алибасова: в моей жизни может появиться новая мачеха
Фото: InstagramInstagram

По словам сына продюсера, Елена приехала из самопровозглашенной Донецкой народной республики, где она занималась реабилитацией контуженных офицеров.

«Мы пригласили ее в Калининград после того, как у отца практически отключилась большая часть мозга, и он сломал себе позвоночник. Елена буквально за 3 месяца сделала так, что папа вернул себе большую часть памяти и начал передвигаться, хотя врачи давали всего 3%, что у него возобновиться мозговая деятельность и что он будет ходить», - сказал Бари-младший НСН.

Он отметил, что Елена находится с его отцом круглые сутки, и тот «без нее даже не засыпает».

«В романтических отношениях они не были замечены, но папа спит, держа ее за руку, и поэтому всю ночь они проводят вместе в одной кровати. Это наводит меня на мнение, что если так дальше будет продолжаться, то, возможно, у меня появится новая мачеха, и это меня совершенно не смущает, так как Елене я крайне благодарен за то, что она выходила моего отца», - добавил Бари Алибасов-младший.

В июле 2020 года врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале этого года он сломал ногу, а в июне получил травму позвоночника. Позже стало известно, что Алибасову сделали операцию на позвоночнике, он передвигается в инвалидной коляске и по-прежнему испытывает проблемы с памятью.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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