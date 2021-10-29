Светличная перепутала сотрудников СК с актерами шоу Малахова

Актриса Светлана Светличная посчитала продолжением ток-шоу вызов ее на допрос к следователям по делу о ее внезапном исчезновении, пишет News.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как сообщалось ранее, Светличная, которой 81 год, перестала выходить на связь с родственниками 20 октября. Актрису, которая страдает деменцией, искали полицейские и волонтеры. Во вторник, 26 октября, выяснилось, что Светличная все это время принимала участие в съемках телешоу «Прямой эфир» Андрея Малахова и жила в квартире одной из участниц программы.

После этого актрису вызвали в Следственный комитет по делу о ее исчезновении. Присутствовавший на допросе звезды источник рассказал, что Светличная улыбалась и кокетничала со следователем, а также просила снимать ее красиво с «актерски рабочей стороны».

«Светличная совершенно искренне полагала, будто допрос в Следственном комитете тоже является продолжением съемок программы «Прямой эфир», а следователи — артисты массовки», - сказал источник.

По его словам, Светличная осталась недовольна общением со следователем, так как в отличие от съемок на киностудии имени Горького ей никто не вручил цветы и не было аплодисментов студии.

«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся», — заявила Светличная перед входом в кабинет следователя.

Ее слова процитировал источник.