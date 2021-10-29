Светлана Пермякова разоблачила шоу Леры Кудрявцевой

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова рассказала, как ее обманули на шоу «Секрет на миллион».

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В Youtube-шоу «Петя любит выпить» Пермякова сообщила, что участвовала в передаче Леры Кудрявцевой в 2017 году и хотела выиграть деньги для ребенка с ДЦП, сына своего друга.

По словам Пермяковой, редакторы сразу сказали ей, что миллион она не выиграет, потому что у программы нет такого финансирования.

Кроме того, по ее словам, перед эфиром оговаривались темы, которые ей придется обсуждать, но во время съемок ведущая задавала совершенно другие вопросы.

Пермякова также возмутилась эпизодом, когда ее спросили о длительности стоянки поезда в Кирове. По мнению актрисы, которая два года работала проводницей, поезд в Кирове стоит 30-40 минут. Этот ответ засчитали как неверный и включили запись, на которой некая проводница отвечает, что время стоянки составляет 15 минут. По словам Пермяковой, проводница была подставной, а ее ответ неверным.

Кроме того, актриса призналась, что конверт с «вопросом на миллион», на который она отказалась отвечать, был пустым – никакого вопроса в нем не было.