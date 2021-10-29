Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко в третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Алексеем. Радостную новость футболист сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Что я могу сказать? Я сейчас на эмоциях, чуть позже выложу текст, где уже более собрано передам все что чувствую. А сейчас просто хочу поделиться с вами этой новостью. Кстати, 52 сантиметра, 3200. Алексей, добро пожаловать!», — сказал Тарасов.

Футболист повез свою жену в роддом утром. На протяжении всего времени в больнице Тарасов находился рядом с Костенко, всячески ее поддерживал и записывал сторис.