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Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

Елена Прошина
36 минут назад

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко в третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Алексеем. Радостную новость футболист сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

Футболист Тарасов в третий раз стал отцом
Фото: InstagramInstagram

«Что я могу сказать? Я сейчас на эмоциях, чуть позже выложу текст, где уже более собрано передам все что чувствую. А сейчас просто хочу поделиться с вами этой новостью. Кстати, 52 сантиметра, 3200. Алексей, добро пожаловать!», — сказал Тарасов.

Футболист повез свою жену в роддом утром. На протяжении всего времени в больнице Тарасов находился рядом с Костенко, всячески ее поддерживал и записывал сторис.

Напомним, что ранее футболист приостановил свою карьеру в ФК «Велес». По словам Тарасова, он принял данное решение, чтобы больше времени проводить со своей семьей. О других планах футболиста пока ничего неизвестно, в том числе и его о возможном возвращении в спорт.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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