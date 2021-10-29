Звезда «Интернов» обвинила «Секрет на миллион» в обмане

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова во время YouTube-шоу «Петя любит выпить» обвинила создателей шоу «Секрет на миллион» в обмане.
Она напомнила, что участвовала в передаче в 2017 году и хотела заработать на реабилитацию больного ДЦП ребенка — сына ее друга. Однако гонорар оказался меньше обещанного. «Мне не дали выиграть даже 300 тыс. руб. За участие заплатили 120 тыс. руб. После налогов у меня осталось только 80 тыс. руб, и суммы не хватило, чтобы оплатить лечение», — рассказала она.
По словам Пермяковой, на шоу задают вопросы и ждут неправильных ответов — так, работавшую ранее проводницей артистку спросили, сколько должен стоять поезд в Кирове. Проводница на шоу сказала, что остановка занимает 15 минут, а Пермякова знает, что стоянка не может быть менее тридцати минут.
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