Звезда «Интернов» обвинила «Секрет на миллион» в обмане

Она напомнила, что участвовала в передаче в 2017 году и хотела заработать на реабилитацию больного ДЦП ребенка — сына ее друга. Однако гонорар оказался меньше обещанного. «Мне не дали выиграть даже 300 тыс. руб. За участие заплатили 120 тыс. руб. После налогов у меня осталось только 80 тыс. руб, и суммы не хватило, чтобы оплатить лечение», — рассказала она.