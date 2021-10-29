Валерий Меладзе вспомнил драки с братом

«В детстве бывали ссоры и даже драки, потому что мы все-таки оба эмоциональные парни. Такое бывает у всех мальчишек, тем более живущих в маленькой квартире. Нашей сестре Лиане тоже от нас доставалось. Но последний пинок был за ней», - сказал Валерий.