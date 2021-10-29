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«Последний пинок был за сестрой». Валерий Меладзе вспомнил драки с братом

Елена Прошина
13 минут назад

Певец Валерий Меладзе рассказал о драках с братом Константином.

Валерий Меладзе вспомнил драки с братом
Фото: РамблерРамблер

В интервью «Аргументам и Фактам» Меладзе признался, что в детстве они с братом часто дрались, а сейчас постоянно спорят по рабочим вопросам.

«В детстве бывали ссоры и даже драки, потому что мы все-таки оба эмоциональные парни. Такое бывает у всех мальчишек, тем более живущих в маленькой квартире. Нашей сестре Лиане тоже от нас доставалось. Но последний пинок был за ней», - сказал Валерий.

По его словам, при всей схожести они с братом очень разные: им всегда нравилась разная еда, у каждого из них были свои друзья.

Валерий признался, что они с Константином очень берегут свои отношения и стараются не переносить рабочие разногласия за пределы студии.

«Можем поспорить в студии, потому что Костя обычно требует от меня большего, чем я могу. Но это рабочие моменты. Но мы никогда не лезем в личную жизнь друг друга», - отметил Меладзе.

Константин Меладзе - продюсер и автор музыки к песням Валерия Меладзе, а также певицы Веры Брежневой и группы «ВИА Гра».

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