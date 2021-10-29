Ирина Шейк вступилась за ЛГБТ Италии

Уроженка Челябинской области Ирина Шейк выразила недовольство тем, что в Италии не приняли закон о защите секс-меньшинств. Свои возмущения российская супермодель опубликовала в Instagram.

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«Из-за этого политического решения, мы потеряли возможность стать цивилизованными», — написала Шейк в своем Instagram-аккаунте.

Модель осудила реакцию итальянского Сената после того, как депутаты проголосовали против закона «о борьбе с гомофобией».

По информации telegram-канала «Осторожно, новости», инициатива «ddl Zan» предполагала ввести наказание за дискриминацию геев, лесбиянок и трансгендеров. В мае 2018 года ее предложил член парламента Алессандро Зан, который озаботился ростом числа преступлений в отношении ЛГБТ