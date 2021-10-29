Ирина Шейк вступилась за ЛГБТ Италии

Уроженка Челябинской области Ирина Шейк выразила недовольство тем, что в Италии не приняли закон о защите секс-меньшинств. Свои возмущения российская супермодель опубликовала в Instagram.
«Из-за этого политического решения, мы потеряли возможность стать цивилизованными», — написала Шейк в своем Instagram-аккаунте.
Модель осудила реакцию итальянского Сената после того, как депутаты проголосовали против закона «о борьбе с гомофобией».
По информации telegram-канала «Осторожно, новости», инициатива «ddl Zan» предполагала ввести наказание за дискриминацию геев, лесбиянок и трансгендеров. В мае 2018 года ее предложил член парламента Алессандро Зан, который озаботился ростом числа преступлений в отношении ЛГБТ
Правые партии и Ватикан выступили против, заявив, что закон рискует поставить под угрозу свободу выражения мнений и станет основой для «пропаганды гомосексуализма» в школах. Было проведено тайное голосование. По его итогам 154 депутатов выступили против введения закона, 131 — за. После этого раздались овации.