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Ирина Шейк вступилась за ЛГБТ Италии

Ura.Ru
18 минут назад

Уроженка Челябинской области Ирина Шейк выразила недовольство тем, что в Италии не приняли закон о защите секс-меньшинств. Свои возмущения российская супермодель опубликовала в Instagram.

Ирина Шейк вступилась за ЛГБТ Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за этого политического решения, мы потеряли возможность стать цивилизованными», — написала Шейк в своем Instagram-аккаунте.

Модель осудила реакцию итальянского Сената после того, как депутаты проголосовали против закона «о борьбе с гомофобией».

По информации telegram-канала «Осторожно, новости», инициатива «ddl Zan» предполагала ввести наказание за дискриминацию геев, лесбиянок и трансгендеров. В мае 2018 года ее предложил член парламента Алессандро Зан, который озаботился ростом числа преступлений в отношении ЛГБТ

Правые партии и Ватикан выступили против, заявив, что закон рискует поставить под угрозу свободу выражения мнений и станет основой для «пропаганды гомосексуализма» в школах. Было проведено тайное голосование. По его итогам 154 депутатов выступили против введения закона, 131 — за. После этого раздались овации.

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,
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