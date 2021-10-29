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«Все мои сбережения»: с карты Федосеевой-Шукшиной сняли 400 тысяч рублей

Елена Прошина
47 минут назад

Народная артистка СССР Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что с ее банковского счета сняли 400 тыс. рублей. Как она отметила в разговоре с NEWS.ru, это были все сбережения, которые ей удалось накопить.

«Все мои сбережения»: с карты Федосеевой-Шукшиной сняли 400 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актрисы, эти деньги она не снимала, а о ситуации узнала от дочери, которая принесла ей выписку из банка. По поводу произошедшего Федосеева-Шукшина уже обратилась в полицию.

«Снимали то по 20 тыс. рублей, то по 50 тыс. рублей, то сразу 150 тыс. рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения», — пожаловалась артистка.

Федосеева-Шукшина рассказала, что однажды давала банковскую карту своей подруге Татьяне, попросив снять деньги и купить ей продукты — сама артистка в магазин не ходит из-за больных ног.

Кроме того, из дома женщины пропало ценное кольцо с бриллиантами. Кроме того, Лидия потеряла обручальное кольцо, однако позже оно нашлось на видном месте. У артистки возникло ощущение, что его подбросили.

Сама Федосеева-Шукшина расстроена, поскольку не понимает, кому может доверять. Чужих людей в дом она не пускала, все были близкими и родными. У нее возникло ощущение, что ее пытаются свести с ума.

Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,
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