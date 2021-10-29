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Полиция ворвалась в дом Полины Гагариной

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Полиция ворвалась в дом Полины Гагариной. На нее подал в суд бывший муж Дмитрий Исхаков. Фотограф намерен официально законспектировать, сколько времени он может проводить с дочкой Мией, пишут в СМИ.

Полиция ворвалась в дом Полины Гагариной
Фото: ТАССТАСС

«Первое заседание пройдет 3 ноября», – пишет «СтарХит».

Полиция проверяет, в каких условиях живет ребенок и оценивает, с кем ему лучше быть. Квартиру Исхакова тоже должны проверить. Но многие уверены, дочь – не окончательная цель фотографа.

Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в воровстве

После развода Исхаков остался с носом, ведь у них был оформлен брачный договор. Теперь у него есть три года, чтобы отобрать часть имущества Полины Гагариной.

«Этот суд – только начало. Он точно хочет отобрать у Полины деньги, строит из себя жертву», – уверяет СМИ подруга певицы.

У Гагариной тяжелые времена, но в тоже время и хорошие. «ФедералПресс» писал, что она стала артисткой года.
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