Комаровский обвинил Зеленского в обмане

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского пропиарилась на его имени, а все обещания реального сотрудничества оказались обманом. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

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По словам врача, он никогда не стремился в политику, но с 2010 года, когда появилась популярная программа «Школа доктора Комаровского», многие политики захотели с ним сотрудничать.

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«При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», - заявил Евгений Комаровский.

Он отметил, что тогда готов был стать советником президента, но его советы не зависели бы от личности того, кто занял бы пост главы государства, и «определялись бы медицинской наукой и больше ничем».

При этом врач констатировал, что политическая карьера в нынешних реалиях для него невозможна, так как он просто не может предать русский язык - «язык родителей и язык, на котором он признавался в любви».

Говоря о том, какие у него сейчас отношения с президентом, Комаровский заявил, что регулярно видит его по телевизору.

«После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все», - пояснил он.

С 2019 года на Украине действует закон о единственном государственном языке - украинском, который нужно использовать во всех сферах жизни. При этом требование говорить только на украинском иногда приводит к казусам. Так, ведущие телеканала «Украина 24» сорвали интервью, отказавшись говорить на русском языке с грузинским политологом Гелой Васадзе.