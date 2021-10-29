Комаровский обвинил Зеленского в обмане

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского пропиарилась на его имени, а все обещания реального сотрудничества оказались обманом. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
По словам врача, он никогда не стремился в политику, но с 2010 года, когда появилась популярная программа «Школа доктора Комаровского», многие политики захотели с ним сотрудничать.
«При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», - заявил Евгений Комаровский.
Он отметил, что тогда готов был стать советником президента, но его советы не зависели бы от личности того, кто занял бы пост главы государства, и «определялись бы медицинской наукой и больше ничем».
При этом врач констатировал, что политическая карьера в нынешних реалиях для него невозможна, так как он просто не может предать русский язык - «язык родителей и язык, на котором он признавался в любви».
Говоря о том, какие у него сейчас отношения с президентом, Комаровский заявил, что регулярно видит его по телевизору.
«После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все», - пояснил он.
С 2019 года на Украине действует закон о единственном государственном языке - украинском, который нужно использовать во всех сферах жизни. При этом требование говорить только на украинском иногда приводит к казусам. Так, ведущие телеканала «Украина 24» сорвали интервью, отказавшись говорить на русском языке с грузинским политологом Гелой Васадзе.
Журналисты задали эксперту вопрос на украинском языке. Тогда он спросил, возможно ли перейти на другой язык, чтобы избежать недопониманий. Ведущие ответили отказом, заявив, что не могут говорить по-русски. В свою очередь эксперт предложил в таком случае отвечать им по-грузински. После этого ведущие телеканала смутились, замолчали на несколько секунд, после чего прервали беседу.