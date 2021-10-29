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«Народ не хочет думать»: Газманов высказался об антипрививочниках

Елена Прошина
1 час назад

Певец Олег Газманов раскритиковал тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса: их нужно удалить из общества, заявил он в интервью радио «Комсомольская правда».

«Народ не хочет думать»: Газманов высказался об антипрививочниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выживает не сильнейший, а умнейший – это тот, кто сделал прививку», – сказал 70-летний артист.

По его мнению, россияне, которые отказываются от вакцинации, делают это из-за собственной безграмотности и недалекости.

«Народ не хочет думать», – отметил певец.

В том же интервью Газманов призвал закрыть культурно-образовательный «Ельцин-центр в Екатеринбурге».

Певец заявил, что он на 100% уверен в этом предложении.

«Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова!» — подчеркнул артист.

Ранее Лариса Гузеева осудила тех, кто врет о прививке и покупает поддельные сертификаты о вакцинации.

Актриса и телеведущая почти месяц пролежала с COVID-19 в больнице в Коммунарке. После этого она призналась, что ее «просто убивают» люди, которые хвастаются тем, что у них есть QR-коды, несмотря на отсутствие прививки.

«Но когда человек рассказывает, что он привился, а он не прививался, когда врут направо и налево, что переболели… Я не понимаю», – высказалась Гузеева.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Лариса Гузеева,Ельцин-центр,Комсомольская правда,
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