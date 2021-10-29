Органы опеки устроили Исхакову и Гагариной проверку перед судом

"Исхаков определенно готовит почву под раздел имущества, всячески выставляя себя жертвой. Вопросы по финансам еще не решены, он сам это подтвердил в интервью Собчак. Делить, кстати, им точно есть что: Полина зарабатывала концертами, съемками, рекламой", - говорит источник в окружении артистки, утверждая, что Гагарина не препятствовала встречам Исхакова с дочерью.