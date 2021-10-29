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Органы опеки устроили Исхакову и Гагариной проверку перед судом

Газета.Ru
48 минут назад

Органы опеки проверили условия проживания певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова, сообщает "СтарХит".

Органы опеки устроили Исхакову и Гагариной проверку перед судом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это стандартная процедура, которую родители проходят при установлении порядка и времени общения с ребенком. Суд по поводу установления порядка общения с дочкой Мией инициировал Исхаков, первое слушание состоится 3 ноября.

На первом слушании свои возражения представит и сторона ответчика.

"Исхаков определенно готовит почву под раздел имущества, всячески выставляя себя жертвой. Вопросы по финансам еще не решены, он сам это подтвердил в интервью Собчак. Делить, кстати, им точно есть что: Полина зарабатывала концертами, съемками, рекламой", - говорит источник в окружении артистки, утверждая, что Гагарина не препятствовала встречам Исхакова с дочерью.

Ранее Исхаков показал в Instagram совместное селфи с Гагариной и дочкой, сделанное на утреннике.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,StarHit,
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