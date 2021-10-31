Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках

Актер и режиссер Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма "Раст", в результате которого погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение, сообщает портал TMZ.

Фото: alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Болдуин заявил, что погибшая Галина Хатчинс была была его хорошим другом, смерть которой очень сильно подорвала сплоченность команды на съемках. Болдуин также отметил, что находится в постоянном контакте с семьей Хатчинс.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - заявил Болдуин.