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Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма "Раст"

Газета.Ruиещё 2
17 минут назад

Актер и режиссер Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма "Раст", в результате которого погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение, сообщает портал TMZ.

Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках
Фото: alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagramalecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Болдуин заявил, что погибшая Галина Хатчинс была была его хорошим другом, смерть которой очень сильно подорвала сплоченность команды на съемках. Болдуин также отметил, что находится в постоянном контакте с семьей Хатчинс.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - заявил Болдуин.

Кроме того, он прокомментировал использование оружия на съемочной площадке, выразив уверенность в том, что съемки новых фильмов столкнутся с ужесточением правил обращения с оружием. Ранее оружейник со съемок фильма с Болдуином заявила, что не знает, как в пистолете оказались боевые патроны.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
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