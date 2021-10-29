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Долина пригрозила удалиться из Instagram из-за фейков

Газета.Ruиещё 1
10 минут назад

Певица Лариса Долина заявила в Instagram, что удалится из социальной сети, если ей не дадут "синюю галочку", подтверждающую ее страницу.

Долина пригрозила удалиться из Instagram из-за фейков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, такое решение она может принять из-за множества фейк-аккаунтов.

"Я потому и не могу получить эту пресловутую "синюю галку" из-за количества фейковых аккаунтов, выдающих себя за меня", - пожаловалась артистка.

Долина рассказала, что одна из пользовательниц обвинила ее в краже поста, в котором речь шла об истории создания романса "Не отрекаются любя".

Согласно исполнительнице, некое "чудовище", выдающее себя за артистку, постоянно крадет ее публикации. В итоге Долина заблокировала соперницу.

"Пришлось заблокировать, так как с недалекими людьми общаться у меня ни удовольствия, ни времени нет, - подчеркнула она. - Я устала от этого и, возможно, эта идея покажется вам бредовой, но, может, вам, моим уважаемым подписчикам, написать коллективное письмо в дирекцию Instagram с жалобой".

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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