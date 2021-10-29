Долина пригрозила удалиться из Instagram из-за фейков

"Пришлось заблокировать, так как с недалекими людьми общаться у меня ни удовольствия, ни времени нет, - подчеркнула она. - Я устала от этого и, возможно, эта идея покажется вам бредовой, но, может, вам, моим уважаемым подписчикам, написать коллективное письмо в дирекцию Instagram с жалобой".