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Олег Газманов яростно набросился на антипрививочников

РИА "ФедералПресс"
13 минут назад

Олег Газманов стал яростным сторонником прививки от коронавируса. На радио он заявил, что всех, кто не хочет вакцинироваться, нужно удалять из общества.

"Выживает не сильнейший": Газманов раскритиковал ряд россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выживает не сильнейший, а умнейший – это тот, кто сделал прививку», – уверен Газманов.

Россияне массово отказываются от вакцины, потому что безграмотные и недалекие.

Примерно так высказался певец в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Народ не хочет думать», – говорит артист.

С Газмановым солидарен Андрей Макаревич. «ФедералПресс» писал, что он жестко высказался об антипрививочниках.

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