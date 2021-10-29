"Выживает не сильнейший": Газманов раскритиковал ряд россиян

Олег Газманов стал яростным сторонником прививки от коронавируса. На радио он заявил, что всех, кто не хочет вакцинироваться, нужно удалять из общества.
«Выживает не сильнейший, а умнейший – это тот, кто сделал прививку», – уверен Газманов.
Россияне массово отказываются от вакцины, потому что безграмотные и недалекие.
Примерно так высказался певец в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Народ не хочет думать», – говорит артист.
С Газмановым солидарен Андрей Макаревич. «ФедералПресс» писал, что он жестко высказался об антипрививочниках.