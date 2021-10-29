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Гитару основателя Pink Floyd продали за $27,4 тыс.

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

Акустическую 12-струнную гитару Yamaha, которая принадлежала одному из основателей рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту, продали на торгах. По данным аукционного дома Cheffins в Кембридже, музыкальный инструмент ушёл с молотка за £19,9 тыс. ($27 450 по текущему курсу), хотя изначально его оценивали в £5000–10 000 ($6900–13 790). Гитару 1969 года на торги выставил племянник гитариста Марк Барретт.

Гитару основателя Pink Floyd продали за $27,4 тыс.
Фото: InstagramInstagram

Родственник Баррета рассказал, что инструмент долго хранился у его отца, который передал её ему в ноябре 2020 года незадолго до своей смерти.

В ходе аукциона оказалось, что Сид Барретт упоминал эту гитару в интервью американскому журналу «Роллинг стоун» в 1971 году.

«Это моя новая 12-струнная гитара. Я только привыкаю к ней, вот вчера отполировал её», — рассказал британский музыкант.

Легендарный инструмент приобрёл покупатель из Франции, который также за £2300 ($3100) забрал садовый стол, который изготовил Баррет.

Кроме того, за £258 фунтов ($355) на торгах продали два настенных светильника, которые висели в доме семьи Барретта в Кембридже в подвале — самодельной студии звукозаписи артиста.

По словам Марка Баррета, деньги от продажи пойдут в благотворительную организацию Mind («Разум»), которая помогает психически больным пациентам и хоспису имени Артура Рэнка.

Группа Pink Floyd известна философским содержанием текстов, музыкальными экспериментами, инновационным оформлением альбомов и грандиозными шоу. Её основали в 1965 году Ричард Райт, Роджер Уотерс, Ник Мэйсон и Барретт.

Шоу-бизнес,Марк Барретт,Ричард Райт,Роджер Уотерс,
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