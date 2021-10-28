Дочь Заворотнюк призналась, чем зарабатывает на жизнь

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором призналась своим подписчикам, что работает блогером.
«Я очень рада, что нашла себя в этом, потому что любая работа должна приносить не только заработок, но и удовольствие. А мне это в радость», — написала Заворотнюк.
Также в своем посте она решила сразу ответить тем, кто не считает блогерство профессией.
«Давайте разберемся, что же такое «профессия»? Профессия требует специальных навыков, а значит, некоторого образования, должна быть востребована обществом и оплачивается. Блоги популярны и их читают, значит они востребованы. Знания и навыки, которыми чаще всего владеют блогеры, это маркетинг, журналистика, сторителлинг, различные техники съемок, монтаж. Это как шоу, в котором один и тот же участник. И заработок, конечно же, реклама».
В подтверждение своих слов Заворотнюк привела еще и слова декана журналистики МГУ Елены Вартановой о том, что «блогеры — журналисты новой цифровой среды».