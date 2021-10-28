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«Я очень рада, что нашла себя в этом». Дочь Заворотнюк призналась, чем зарабатывает на жизнь

Елена Прошина
1 час назад

Дочь актрисы Анастасии ЗаворотнюкАнна Заворотнюк — на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором призналась своим подписчикам, что работает блогером.

Дочь Заворотнюк призналась, чем зарабатывает на жизнь
Фото: InstagramInstagram

«Я очень рада, что нашла себя в этом, потому что любая работа должна приносить не только заработок, но и удовольствие. А мне это в радость», — написала Заворотнюк.

Также в своем посте она решила сразу ответить тем, кто не считает блогерство профессией.

«Давайте разберемся, что же такое «профессия»? Профессия требует специальных навыков, а значит, некоторого образования, должна быть востребована обществом и оплачивается. Блоги популярны и их читают, значит они востребованы. Знания и навыки, которыми чаще всего владеют блогеры, это маркетинг, журналистика, сторителлинг, различные техники съемок, монтаж. Это как шоу, в котором один и тот же участник. И заработок, конечно же, реклама».

В подтверждение своих слов Заворотнюк привела еще и слова декана журналистики МГУ Елены Вартановой о том, что «блогеры — журналисты новой цифровой среды».

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