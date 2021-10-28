Дочь Заворотнюк призналась, чем зарабатывает на жизнь

«Давайте разберемся, что же такое «профессия»? Профессия требует специальных навыков, а значит, некоторого образования, должна быть востребована обществом и оплачивается. Блоги популярны и их читают, значит они востребованы. Знания и навыки, которыми чаще всего владеют блогеры, это маркетинг, журналистика, сторителлинг, различные техники съемок, монтаж. Это как шоу, в котором один и тот же участник. И заработок, конечно же, реклама».