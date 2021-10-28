Елена Воробей вспомнила, как ей предлагали раздеться на борту самолета

«Я анекдоты рассказываю, отрабатываю триста долларов — первые кровные деньги в своей жизни. Они присылают ко мне парламентера и он говорит: "Слышь, там просят топлес". А я: "Не, не, не, ребят, вы что, с ума сошли?". Снова приходят — 1000, потом 5000, но я отказывалась. Мне знаете, что страшно было? У меня ж все подложено было, показать нечего. Понимаю, что сними я все и точно начнется клоунада. Короче, отбилась я от этого человека», — рассказала юмористка.