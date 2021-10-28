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«Ребят, вы что, с ума сошли?». Елена Воробей вспомнила, как ей предлагали раздеться на борту самолета

Елена Прошина
16 минут назад

Пародистка Елена Воробей в интервью журналистке Елене Ханге рассказала об одном случае в начале своей карьеры, когда богачи предлагали ей обнажиться за деньги. Вспомнила данную историю юмористка со смехом.

Елена Воробей вспомнила, как ей предлагали раздеться на борту самолета
Фото: InstagramInstagram

В это время, по словам Воробей, она работала вместе с театром «Лицедеи». Ее и других артистов оттуда позвали на корпоратив развлекать богачей на борту самолета, летевшего на Ямайку. Они попросили актрис переодеться в форму стюардесс и выступить так.

Богачи выпили, их «развезло и повело на приключения».

«Я анекдоты рассказываю, отрабатываю триста долларов — первые кровные деньги в своей жизни. Они присылают ко мне парламентера и он говорит: "Слышь, там просят топлес". А я: "Не, не, не, ребят, вы что, с ума сошли?". Снова приходят — 1000, потом 5000, но я отказывалась. Мне знаете, что страшно было? У меня ж все подложено было, показать нечего. Понимаю, что сними я все и точно начнется клоунада. Короче, отбилась я от этого человека», — рассказала юмористка.

При этом Воробей отметила, что за всю карьеру ей никогда не предлагали получить что-то через постель.

Шоу-бизнес,Елена Воробей,
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