Дочь опубликовала одну из поздних фотографий больной Тереховой

Актриса Анна Терехова на своей странице в Instagram выложила фото своей матери, известной советской актрисы Маргариты Тереховой, у которой с середины 2000-х годов прогрессирует болезнь Альцгеймера.

Фото: Instagram Instagram

На фотографии Терехова снята с режиссером Романом Виктюком.

«Каждый человек — маленькое солнышко. А солнышко нельзя ни остановить, ни погасить. Когда же маленькие солнышки объединяются в большое вселенское солнце, тогда отступает всякая беда. Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не исчезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога», - процитировала Терехова Виктюка.

Когда была сделана фотография, неизвестно. Возможно, это один из поздних снимков актрисы. На нем она без макияжа, Терехову обнимает Виктюк, оба улыбаются. Фотография опубликована в связи с днем рождения Виктюка, которому 28 октября исполнилось бы 85 лет.

Анна Терехова регулярно публикует на своей странице в Instagram фотографии своей матери, сопровождая их словами любви и благодарности. Однако почти на всех снимках изображена молодая Терехова. Это одна из немногих фотографий, где актриса снята уже в зрелом возрасте.