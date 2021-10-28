Собчак рассказала о своих заработках

«Это не закрытые данные. У меня же муж чиновник. Я вынуждена по закону публиковать декларацию о своих доходах. Бояться, что госслужащий перепишет на своих близких что-то, но это не наша ситуация. Если раньше народ можно было раздражать и говорить: "Жена депутата Пупкина: откуда у нее сто миллиардов рублей, если она в жизни не работала ни дня?". Сейчас же я испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника — это Ксения Собчак», — сказала телеведущая.