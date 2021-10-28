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«Самая богатая жена чиновника»: Собчак рассказала о своих годовых доходах

Елена Прошина
31 минуту назад

Ксения Собчак на шоу блогера Иды Галич «Есть вопросики» рассказала о своих доходах. В год телеведущая зарабатывает более четырех миллионов долларов.

Собчак рассказала о своих заработках
Фото: РамблерРамблер

«Это не закрытые данные. У меня же муж чиновник. Я вынуждена по закону публиковать декларацию о своих доходах. Бояться, что госслужащий перепишет на своих близких что-то, но это не наша ситуация. Если раньше народ можно было раздражать и говорить: "Жена депутата Пупкина: откуда у нее сто миллиардов рублей, если она в жизни не работала ни дня?". Сейчас же я испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника — это Ксения Собчак», — сказала телеведущая.

Отвечая о конкретной сумме, которую получает, она отметила, что не помнит точных цифр, но где-то «порядка четырех с чем-то миллионов долларов». Такие деньги Собчак зарабатывает в год.

Согласно декларации за 2020 год, размещенной на сайте мэра Москвы, годовой доход телеведущей составил 212 708 344 рублей. Если перевести на сегодняшний курс доллара, то сумма составит чуть больше трех миллионов.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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