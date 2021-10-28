Свадьба Солнцева и Терешкович закончилась арестом жениха

Женщина пришла в кафе, в котором пара отмечала бракосочетание, и устроила скандал из-за того, что ее не пригласили на свадьбу. В итоге между Алифиренко и Солнцевым завязалась драка, и один из гостей вызвал полицию. Приехавший наряд задержал жениха и организатора мероприятия Диану Бичарову и увез в участок.