Свадьба Солнцева и Терешкович закончилась арестом жениха

Свадьба Гогена Солнцева и Полины Терешкович закончилась скандалом и арестом жениха. Об этом сообщил Starhit.
Испортила праздник молодоженам подруга Солнцева и его бывшей избранницы Екатерины Терешкович — Лидия Алифиренко.
Женщина пришла в кафе, в котором пара отмечала бракосочетание, и устроила скандал из-за того, что ее не пригласили на свадьбу. В итоге между Алифиренко и Солнцевым завязалась драка, и один из гостей вызвал полицию. Приехавший наряд задержал жениха и организатора мероприятия Диану Бичарову и увез в участок.
«Это полная неожиданность. Я в шоке. Ничего не поняла. Диану Бичарову организатора нашего забрали и Гогена, мужа моего, забрали. Не знаю, что делать, сейчас поедим разбираться», — рассказала Starhit Полина Терешкович сразу после случившегося.
Девушка предположила, что произошедшее является местью ей и Солнцеву.
«Сидел молодой человек и говорил, что сейчас всем все сообщил, Кате сообщил. И вот эта Лида приходила, скорее всего, они какую-то интригу и состроили».
По словам невесты, Алифиренко напала на нее два раза. В первый женщина ударила Терешкович, а во второй — облила какой-то жидкостью.
«Мы испугались, что она облила меня кислотой. Но вроде все в порядке, не знаю, что это было, ее оперативно вывели и после ее уже никто не видел».