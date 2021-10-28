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Шоу с Моргенштерном сняли с эфира в день премьеры

Суть событий
52 минуты назад

На телеканале СТС 27 октября должно было стартовать шоу "Русский ниндзя". Однако зрители его так и не дождались - вместо него был показан фильм. Представители канала заявили, что сетке вещания произошли изменения.

Шоу с Моргенштерном сняли с эфира в день премьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проект принесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее", - говорится в сообщении телеканала.

По последней информации, новой датой выхода в эфир названо 22 ноября. Однако зрители опасаются, что шоу снова перенесут.

"Руки опускаются, честно говоря", - посетовала одна из ведущихх проекта Ида Галич.

Причины переноса шоу не называются. Возникло предположение, что это может быть связано с недавним скандалом вокруг высказываний Моргенштерна, который выступил в качестве одного из ведущих проекта. Два дня назад стало известно, что Следственный Комитет начал проверку из-за его слов о Дне Победы. Рэпер уже принес свои извинения.

Шоу-бизнес,Ида Галич,СКР,
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