Шоу с Моргенштерном сняли с эфира в день премьеры

На телеканале СТС 27 октября должно было стартовать шоу "Русский ниндзя". Однако зрители его так и не дождались - вместо него был показан фильм. Представители канала заявили, что сетке вещания произошли изменения.

Причины переноса шоу не называются. Возникло предположение, что это может быть связано с недавним скандалом вокруг высказываний Моргенштерна, который выступил в качестве одного из ведущих проекта. Два дня назад стало известно, что Следственный Комитет начал проверку из-за его слов о Дне Победы. Рэпер уже принес свои извинения.