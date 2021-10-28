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На МУЗ-ТВ составили протокол о гей-пропаганде

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

На телеканал МУЗ-ТВ составлен протокол о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

На МУЗ-ТВ составили протокол о гей-пропаганде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карточку дела на сайте суда обнаружили администраторы Telegram-канала «Можем объяснить».

Судебное заседание Басманного районного суда Москвы назначено на 17 ноября. Дело зарегистрировали 15 сентября.

Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно. Если суд найдет нарушения, телеканал могут оштрафовать на 1 млн руб. или приостановить его работу на 90 суток.

В июне сообщалось, что Роскомнадзор проверит премию телеканала МУЗ-ТВ на предмет гей-пропаганды.

Известно, что тиктокер Даня Милохин пришел на премию наполовину в мужском, наполовину женском наряде, блогер Игорь Синяк — в черном женском платье, а блогер Дава с Филиппом Киркоровым в свадебных фраках вышли на красную дорожку в окружении мужчин-моделей топлес. Летом в Роскомнадзоре напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и с маркировкой 18+. На афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Роскомнадзор,
18+
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