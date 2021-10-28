На МУЗ-ТВ составили протокол о гей-пропаганде

Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно. Если суд найдет нарушения, телеканал могут оштрафовать на 1 млн руб. или приостановить его работу на 90 суток.

Известно, что тиктокер Даня Милохин пришел на премию наполовину в мужском, наполовину женском наряде, блогер Игорь Синяк — в черном женском платье, а блогер Дава с Филиппом Киркоровым в свадебных фраках вышли на красную дорожку в окружении мужчин-моделей топлес. Летом в Роскомнадзоре напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и с маркировкой 18+. На афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+».