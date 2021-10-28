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На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде

Lenta.ru
1 час назад

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Басманного суда Москвы. Издание TJ полагает, что на телеканал пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также тиктокером Даней Милохиным.

На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). В карточке говорится, что заседание запланировано на 17 ноября. По статье «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере одного миллиона рублей. Пресс-служба телеканала от комментариев отказалась.

4 июня в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал. Киркоров и Дава появились в образе молодоженов. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках. Милохин пришел на вручение премии в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма.

Роскомнадзор в свою очередь обещал проверить церемонию и эфир на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В сообщении ведомства отмечалось, что на афишах премии было указано, что мероприятие подходит для лиц старше шести лет, тогда как информация, признанная пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться только среди совершеннолетних.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Филипп Киркоров,Роскомнадзор,
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