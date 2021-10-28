На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Басманного суда Москвы. Издание TJ полагает, что на телеканал пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также тиктокером Даней Милохиным.

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Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). В карточке говорится, что заседание запланировано на 17 ноября. По статье «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере одного миллиона рублей. Пресс-служба телеканала от комментариев отказалась.

4 июня в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал. Киркоров и Дава появились в образе молодоженов. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках. Милохин пришел на вручение премии в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма.