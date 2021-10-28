Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких

71-летнего актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста оценивается как средней тяжести.

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ПЦР-тест на коронавирус еще не готов, однако у Щербакова обнаружено небольшое поражение легких — степень КТ1. Ситуация осложняется проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что 19 августа Щербакова госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких, однако тогда коронавирус у актера не подтвердился. Как объяснил тогда артист, он почувствовал слабость, а потому решил самостоятельно обратиться к врачам. Через некоторое время Щербакова выписали из медучреждения.

Ранее стало известно, что медики оценивают состояние актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Народный артист все еще находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом. Легкие артиста почти полностью поражены.