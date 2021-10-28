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Щербаков госпитализирован с поражением легких

Елена Прошина
1 час назад

71-летнего актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста оценивается как средней тяжести.

Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ПЦР-тест на коронавирус еще не готов, однако у Щербакова обнаружено небольшое поражение легких — степень КТ1. Ситуация осложняется проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что 19 августа Щербакова госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких, однако тогда коронавирус у актера не подтвердился. Как объяснил тогда артист, он почувствовал слабость, а потому решил самостоятельно обратиться к врачам. Через некоторое время Щербакова выписали из медучреждения.

Ранее стало известно, что медики оценивают состояние актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Народный артист все еще находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом. Легкие артиста почти полностью поражены.

Сатурация у Гаркалина упала до 40%, а в его крови растет количество маркеров воспаления, что говорит об угрозе развития тромбозов.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Борис Щербаков,
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