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Певица Зарубина обвинила вакцины в появлении новых штаммов

Елена Прошина
28 минут назад

Советская и российская певица Ольга Зарубина выступила против обязательной вакцинации от COVID-19. Как сообщает Telegram-канал «Шулика», в комментариях к посту о прививках в Facebook она назвала сторонников прививок «злыми» и заявила, что препараты для профилактики коронавируса якобы приводят к появлению новых штаммов инфекции.

Певица Зарубина обвинила вакцины в появлении новых штаммов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий», — написала артистка.

Напомним, что ранее выступавшая против прививок телеведущая Виктория Боня прошла вакцинацию. Как объяснила знаменитость в своих соцсетях, без нее она не может работать в Европе.

Напомним, что 28 октября в России зарегистрировали сразу два антирекорда по ситуации с COVID-19. Впервые с начала пандемии коронавируса за сутки в стране зафиксировали более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом – 40 096. Кроме того, за последние 24 часа в России скончались 1159 пациентов с коронавирусом, что также является максимумом с начала эпидемии.

Шоу-бизнес,Ольга Зарубина,Виктория Боня,
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