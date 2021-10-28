Певица Зарубина обвинила вакцины в появлении новых штаммов

Советская и российская певица Ольга Зарубина выступила против обязательной вакцинации от COVID-19. Как сообщает Telegram-канал «Шулика», в комментариях к посту о прививках в Facebook она назвала сторонников прививок «злыми» и заявила, что препараты для профилактики коронавируса якобы приводят к появлению новых штаммов инфекции.
«Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий», — написала артистка.
Напомним, что ранее выступавшая против прививок телеведущая Виктория Боня прошла вакцинацию. Как объяснила знаменитость в своих соцсетях, без нее она не может работать в Европе.
Напомним, что 28 октября в России зарегистрировали сразу два антирекорда по ситуации с COVID-19. Впервые с начала пандемии коронавируса за сутки в стране зафиксировали более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом – 40 096. Кроме того, за последние 24 часа в России скончались 1159 пациентов с коронавирусом, что также является максимумом с начала эпидемии.