Ведущие Первого канала раскрыли секреты счастливого брака

Ведущие программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Герман Гандельман рассказали об исследованиях ученых, посвященных тому, как сделать семейные отношения гармоничными. В выпуске, опубликованном на YouTube, они раскрыли секреты долгого и счастливого брака.

Фото: Жить Здорово! / YouTube Жить Здорово! / YouTube

Первое, на что следует обратить внимание при выборе партнера для создания семьи — это образование. По словам Малышевой, ученые доказали, что чем оно лучше, тем прочнее брак.

«В исследованиях показано, что, если муж образованный, то эта семья имеет шанс прожить дольше на 25 процентов», — заявила телеведущая.

Второе условие, как отметил Гандельман, касается разницы в возрасте будущих супругов. Ученые выяснили, что в идеале она не должна превышать трех лет. Если же разница составляет более шести лет, то шансы развода, по словам ведущего, гораздо выше.

Наконец, Продеус предложил брать в расчет возраст самих молодых. По статистике, самый оптимальный возраст для брака — от 28 до 32 лет. При этом, по словам врача, если брак заключается позже этого, то с каждым годом вероятность того, что супруги останутся вместе, падает на пять процентов.