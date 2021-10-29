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Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли

Газета.Ruиещё 5
53 минуты назад

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию знаменитого голливудского актера и Брэда Питта по поводу продолжающегося дела об опеке над детьми. Об этом пишет PEOPLE.

Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В начале осени адвокаты артиста потребовали пересмотреть дело об опеке над его детьми. В июле апелляционный суд фактически оставил актрису, бывшую супругу Питта, Анджелину Джоли единоличным опекуном шестерых детей. Юристы Питта заявили, что они будут продолжать работать над делом, для этого они привлекут независимых экспертов Представители Джоли указали, что она сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей "не будет зависеть от неэтичного поведения".

Ранее сообщалось, что хотевшая изменить пол дочь Джоли снова вышла в свет в перешитом платье матери. Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло появилась на красной дорожке в женственном наряде.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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