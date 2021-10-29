Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли

В начале осени адвокаты артиста потребовали пересмотреть дело об опеке над его детьми. В июле апелляционный суд фактически оставил актрису, бывшую супругу Питта, Анджелину Джоли единоличным опекуном шестерых детей. Юристы Питта заявили, что они будут продолжать работать над делом, для этого они привлекут независимых экспертов Представители Джоли указали, что она сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей "не будет зависеть от неэтичного поведения".