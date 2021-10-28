Свадьба Гогена Солнцева закончилась дракой

Церемония бракосочетания Гогена Солнцева и его возлюбленной Полины Терешкович закончилась дракой. Инициатором конфликта стала подруга шоумена, которую не пригласили на свадьбу.

Фото: Prt Scr youtube.com / Россия 1 Prt Scr youtube.com / Россия 1

Праздничное мероприятие началось на удивление спокойно, что не свойственно для эпатажного Солнцева. Сначала пара расписалась, после чего сделала несколько фотографий на память и отправилась в ресторан. В какой-то момент на банкет ворвалась Лидия Алифиренко, обиженная отсутствием своего имени в списке гостей.

Алифиренко тесно общается с Екатериной Терешкович, которая является бывшей супругой Солнцева. В ресторане она начала громко кричать, после чего набросилась на жениха с кулаками. Шоумен не стал терпеть побои и вступил в драку с нарушительницей конфликта. Гости вызвали сотрудников полиции, которые задержали самого виновника торжества и организатора праздника Диану Бичарову.

«Мы сами ничего не поняли. Моего мужа и Диану куда-то увезли в наручниках. Сейчас будем думать, как их вызволять. Это какой-то кошмар», — заявила невеста в беседе с изданием StarHit.

Полина Терешкович до сих пор пребывает в шоке от произошедшего. Алифиренко плеснула ей в лицо непонятную жидкость, которая, к счастью, оказалась не кислотой.

«Мы сначала подумали, что это кислота. Очень сильно испугались. Но вроде все в порядке. Не знаю, что это была за жидкость», — отметила девушка.