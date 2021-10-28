Свадьба Гогена Солнцева закончилась дракой

Церемония бракосочетания Гогена Солнцева и его возлюбленной Полины Терешкович закончилась дракой. Инициатором конфликта стала подруга шоумена, которую не пригласили на свадьбу.
Праздничное мероприятие началось на удивление спокойно, что не свойственно для эпатажного Солнцева. Сначала пара расписалась, после чего сделала несколько фотографий на память и отправилась в ресторан. В какой-то момент на банкет ворвалась Лидия Алифиренко, обиженная отсутствием своего имени в списке гостей.
Алифиренко тесно общается с Екатериной Терешкович, которая является бывшей супругой Солнцева. В ресторане она начала громко кричать, после чего набросилась на жениха с кулаками. Шоумен не стал терпеть побои и вступил в драку с нарушительницей конфликта. Гости вызвали сотрудников полиции, которые задержали самого виновника торжества и организатора праздника Диану Бичарову.
«Мы сами ничего не поняли. Моего мужа и Диану куда-то увезли в наручниках. Сейчас будем думать, как их вызволять. Это какой-то кошмар», — заявила невеста в беседе с изданием StarHit.
Полина Терешкович до сих пор пребывает в шоке от произошедшего. Алифиренко плеснула ей в лицо непонятную жидкость, которая, к счастью, оказалась не кислотой.
«Мы сначала подумали, что это кислота. Очень сильно испугались. Но вроде все в порядке. Не знаю, что это была за жидкость», — отметила девушка.
Терешкович-младшая и Солнцев долгое время держали в тайне свой роман. Это не вызывает удивления, так как невеста является дочерью бывшей жены-пенсионерки своего молодого супруга.