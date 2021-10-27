Создатель «Дома-2» предсказал скорый крах брака Собчак и Богомолова

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров уверен в том, что брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова долго не просуществует.
По его мнению, союз ждет неминуемый и скорый провал, сообщает портал Teleprogramma.pro.
«Собчак точно разведется. Хоть я и желаю ей добра. Хочу, чтобы она никогда не развелась. И умерла в один день с Богомоловым. Нарожала ему тысячу детей. Чтобы она была счастлива с ним, и они состарились вместе, но этого не будет. Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу», — приводятся в материале слова Комиссарова.
Он попросил не воспринимать его слова как «карканье» и пожелал Собчак долгой жизни, но о какой печати шла речь так и не уточнил.
Телеведущая и режиссер сыграли свадьбу чуть больше двух лет назад, в сентябре 2019 года, и пока не планируют разводиться.