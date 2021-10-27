Создатель «Дома-2» предсказал скорый крах брака Собчак и Богомолова

«Собчак точно разведется. Хоть я и желаю ей добра. Хочу, чтобы она никогда не развелась. И умерла в один день с Богомоловым. Нарожала ему тысячу детей. Чтобы она была счастлива с ним, и они состарились вместе, но этого не будет. Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу», — приводятся в материале слова Комиссарова.