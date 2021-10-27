Тодоренко рассказала о главном принципе своей жизни

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, как постоянная боль в спине помогла ей сформировать главный принцип жизни, в соответствии с которым она идет наперекор всем запретам. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам телеведущей, в 14 лет ей предложили оформить инвалидность из-за сколиоза и рекомендовали хирургическое вмешательство, после которого она могла больше никогда не встать на ноги.

Следующие 15 лет она молчала о своей болезни, так как боялась показаться не такой как все, проявления жалости к себе и не хотела показаться слабой. Она рассказала, что намеренно в течение восьми лет работы в тревел-шоу «Орел и решка» делала все, что было запрещено: носила обувь на высоком каблуке, совершала длительные перелеты и носила рюкзак весом в 15 кг, а также прыгала с парашютом, на тарзанке со 111 метров, погружалась с баллоном, серфингом и занималась фигурным катанием.

Телеведущая призналась, что каждый раз после выпуска программы, где была нагрузка на позвоночник, ей звонила мама с напоминаниями, что нельзя нагружать спину.

«Видишь, мам, мне нельзя, а у меня получилось. По такому принципу я живу много лет: мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам», - написала Тодоренко.

Она рассказала, что действительно не знает, что такое жить без боли в спине.