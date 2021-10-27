Газманов высказался за «удаление» антиваксеров из общества

Певец Олег Газманов выступил с резким заявлением в адрес противников вакцинации от коронавируса. В интервью радио «Комсомольская правда» заслуженный и народный артист раскритиковал соотечественников, которые отказываются делать прививку и призвал «удалять их из общества».
«Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества. Вот представьте, эпидемия. Человек заболел оспой или чумой, но заявляет: "А я все равно поеду в метро". Зачем это надо? Сам болеет, да еще и других заражает. Я считаю, нужно действовать более жестко и сделать все за два-три месяца, а не за несколько лет. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший — это тот, кто сделал прививку», — сказал Газманов.
Сам певец, по его словам, уже давно вакцинировался. Также прививку от COVID-19 сделали жена и дети артиста.
«Моя мама — врач-терапевт и даже на "скорой" работала, спасала людей. Я всегда был сторонником прививок. У меня вакцинировалась вся семья. Мы с женой и дочкой переболели еще в первую волну. И если бы тогда была вакцина, я бы обязательно привился. Не понимаю людей, которые отказываются это делать. Странные! Такое ощущение, что грамотность в стране резко упала — люди не хотят думать».