Газманов высказался за «удаление» антиваксеров из общества

«Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества. Вот представьте, эпидемия. Человек заболел оспой или чумой, но заявляет: "А я все равно поеду в метро". Зачем это надо? Сам болеет, да еще и других заражает. Я считаю, нужно действовать более жестко и сделать все за два-три месяца, а не за несколько лет. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший — это тот, кто сделал прививку», — сказал Газманов.