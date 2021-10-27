Собчак предположила, откуда у Соловьева интерес к озеру Комо

Журналистка Ксения Собчак продолжила давний спор с Владимиром Соловьевым. Она прокомментировала наличие у него виллы у озера Комо под своим фото в Instagram.
Телеведущие уже не раз обмеривались колкими замечаниями, в этот раз, отойдя от шокового состояния и последствий ДТП в Адлере, Собчак прилетела работать в Италию. В этой стране она побывала на берегах озера Комо, где находится вилла, принадлежащая Соловьеву.
Наличие у одного из главных публичных патриотов недвижимости и вида на жительство в Европе несколько лет назад стало предметом бурных обсуждений в СМИ.
Сам Соловьев объяснял ситуацию тем, что вид на жительство - это не гражданство, а потому не дает никаких гражданских прав и разрешения на работу, поскольку паспорт остается российским. Относительно виллы Соловьев заявлял, что она была куплена на честно заработанные деньги, а интерес к своему жилью счел непонятным.
Собчак в свою очередь прошлась по набережной Комо и предположила, откуда у Соловьева появилось желание вложиться в недвижимость именно здесь.
"Красивое все-таки место выбрал..." - написала Собчак в своей публикации в социальной сети.
Она отметила, что коллега "каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую «гейропу»".
"Наверное, купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались", - высказалась предположение Собчак.
Уточняется, что повод для злословия дал сам Соловьев, когда ранее решил прокомментировать командировку коллеги в Италию.