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Новой женой Гогена Солнцева оказалась бывшая падчерица

Елена Прошина
19 минут назад

Шоумен Гоген Солнцев женился на бывшей падчерице, дочери своей экс-супруги, предпринимательницы Екатерины Терешкович. Видео с церемонии бракосочетания опубликовали в Telegram-канале Super.ru.

Новой женой Гогена Солнцева оказалась бывшая падчерица
Фото: ТАССТАСС

Дочь Терешкович Полина Давыдова известна тем, что регулярно участвовала в съемках различных ток-шоу с Гогеном Солнцевым. Кроме того, однажды она избила свою мать в прямом эфире.

Напомним, что 40-летний Солнцев провел в браке с 66-летней Терешкович три года. Женщина развелась с Гогеном в октябре, поскольку боялась, что шоумен женился на ней только ради наследства. Также пенсионерка аннулировала составленное на шоумена завещание. Однако спустя неделю после развода стало известно, что шоумен решил вновь жениться.

Как отмечала тогда организатор торжества Диана Бичарова, особой оригинальностью на бракосочетании Давыдовой и Солнцева должен был отличаться торт, поскольку его для молодоженов заказали из рыбы.

«Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспеченной пары», – заявила тогда организатор.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Полина Давыдова,Гоген Солнцев,Super.ru,
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