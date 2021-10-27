Болдуин может получить уголовку

Против актера Алека Болдуина и съемочной группы фильма «Ржавчина» могут выдвинуть уголовное обвинение после трагедии во время съемок картины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на окружного прокурора Мэри Кармак-Альтвайс.

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«Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — сказала она.

Прокурор подчеркнула, что на съемочной площадке следователями было обнаружено множество холостых и боевых пуль. При обыске было изъято три револьвера. Сейчас устанавливается, из какого оружия и каким типом патронов Болдуин произвел выстрел, которым убил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Кармак-Альтвайс отметила, что во время следствия стало известно, что на съемках было задействовано настоящее оружие.

Сам Болдуин все еще находится в шоке после гибели Хатчинс. Актер пытается пережить трагедию, его поддерживает семья.