Мать Шаляпина заподозрили во взяточничестве

Telegram-канал Baza сообщает, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова стала фигуранткой дела о взяточничестве и служебном подлоге. По данным канала, в деле идет речь о нелегальном способе освободить осужденных от исправительных работ.

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По информации Baza, женщина работает сестрой-хозяйкой в одной из волгоградских клинических больниц, и в ее обязанности также входит взаимодействие с приговоренными к исправительным работам людьми (их отправляют на работу в эту клинику).

В обязанности сестры-хозяйки входит давать осужденным поручения и заполнять табели учета рабочего времени.

Baza приводит версию следствия, согласно которой женщина предлагала за деньги - 10 -16 тыс. рублей - освободить осужденных от работы, при этом заполнив их табели. Следствие рассказало о четырех таких эпизодах за 2019-2021 годы.

Baza утверждает, что женщина сначала признала, но затем отказалась признавать вину. Сейчас дело рассматривают в суде.