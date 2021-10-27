«Живут на мои деньги»: Волочкова обвинила экс-возлюбленного в краже

Балерина Анастасия Волочкова обвинила отца своей дочери Игоря Вдовина в том, что тот содержит свою новую семью на украденные у нее деньги. Об этом пишет «СтарХит».
Ранее Анастасия Волочкова достаточно резко реагировала на вопросы о новой девушке Игоря Вдовина, а затем заявила, что ничего не хочет слышать о женитьбе бывшего возлюбленного на телеведущей Елене Николаевой. Сейчас пара ждет ребенка, с ними вместе живет и Ариадна, дочь Вдовина и Волочковой.
При этом сама балерина, общаясь с журналистами, вновь нелестно высказалась о Вдовине и его жене.
«Это чмо брало у меня деньги в долг, начиная с первых шагов наших отношений. Он украл у меня деньги, вымогая их некрасивым путем. На мои деньги они и живут! Почему вы не говорите, что это муж новоиспеченный другой кошелки? Мне до большого барабана, как, где и с кем он живет», - заявила артистка.
Волочкова также выразила уверенность, что Игорь Вдовин и Елена Николаева «хотят попиариться» за счет ее имени, и отметила, что сейчас у нее «своя жизнь и свой любимый человек».