В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.82
Войти в почту

«Живут на мои деньги»: Волочкова обвинила экс-возлюбленного в краже

Алиса Селезнёва
51 минуту назад

Балерина Анастасия Волочкова обвинила отца своей дочери Игоря Вдовина в том, что тот содержит свою новую семью на украденные у нее деньги. Об этом пишет «СтарХит».

«Живут на мои деньги»: Волочкова обвинила экс-возлюбленного в краже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Анастасия Волочкова достаточно резко реагировала на вопросы о новой девушке Игоря Вдовина, а затем заявила, что ничего не хочет слышать о женитьбе бывшего возлюбленного на телеведущей Елене Николаевой. Сейчас пара ждет ребенка, с ними вместе живет и Ариадна, дочь Вдовина и Волочковой.

При этом сама балерина, общаясь с журналистами, вновь нелестно высказалась о Вдовине и его жене.

«Это чмо брало у меня деньги в долг, начиная с первых шагов наших отношений. Он украл у меня деньги, вымогая их некрасивым путем. На мои деньги они и живут! Почему вы не говорите, что это муж новоиспеченный другой кошелки? Мне до большого барабана, как, где и с кем он живет», - заявила артистка.

Волочкова также выразила уверенность, что Игорь Вдовин и Елена Николаева «хотят попиариться» за счет ее имени, и отметила, что сейчас у нее «своя жизнь и свой любимый человек».

Шоу-бизнес,Елена Николаева,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители