Моргенштерну грозит пять лет по статье «Реабилитация нацизма»

Следственный комитет начал проверку высказывания рэпера Моргенштерна про «бессмысленность» празднования Дня Победы на реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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После поручения главы СК Александра Бастрыкина сотрудники ведомства нашли в его словах «возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества».

Наказание по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») составляет до 3 млн рублей штрафа или же тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в интервью Ксении Собчак рэпер заявил, что не понимает, почему в России все еще продолжают праздновать День Победы. Он отметил, что ежегодно на это тратятся миллионы рублей, поскольку больше «гордиться просто нечем».

Высказывание осудили многие деятели культуры, а позднее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку его слов.