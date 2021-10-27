В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.82
Войти в почту

Моргенштерну грозит пять лет по статье «Реабилитация нацизма»

Елена Прошина
56 минут назад

Следственный комитет начал проверку высказывания рэпера Моргенштерна про «бессмысленность» празднования Дня Победы на реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Моргенштерну грозит пять лет по статье «Реабилитация нацизма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После поручения главы СК Александра Бастрыкина сотрудники ведомства нашли в его словах «возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества».

Наказание по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») составляет до 3 млн рублей штрафа или же тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в интервью Ксении Собчак рэпер заявил, что не понимает, почему в России все еще продолжают праздновать День Победы. Он отметил, что ежегодно на это тратятся миллионы рублей, поскольку больше «гордиться просто нечем».

Высказывание осудили многие деятели культуры, а позднее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку его слов.

Сам Моргенштерн извинился за сказанное и заявил, что его слова неправильно поняли. Кроме того, рэпер сообщил, что его предложение увеличить выплаты ветеранам и вовсе не вошли в итоговый вариант интервью.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Александр Бастрыкин,СКР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители