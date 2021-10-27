В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.82
Войти в почту

Губерниев повторил скандальную шутку в адрес Бузовой

Елена Прошина
1 час назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь вспомнил свою шутку в адрес Ольги Бузовой, которой в начале лета довел певицу до слез. На открытии чемпионата мира по боксу в Белграде знаменитость разнервничалась и в конце выступления сказала «From love with Russia» («Из любви с Россией»), что не осталось незамеченным ведущим.

Губерниев повторил скандальную шутку в адрес Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«From morning with cognac (“С утра под коньяком”)», — прокомментировал ситуацию Губерниев в Instagram канала «Матч ТВ».

Как отметила Бузова, она очень любит бокс, а потому выступление было для нее волнительным. Она надеется, что ее песни все равно настроили и замотивировали спортсменов, несмотря на оговорку.

Напомним, что в июне певица разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за слов Губерниева – комментатор спросил Бузову, бросила ли она пить коньяк по утрам. В ответ на это Ольга вышла из себя, назвала его хамом и «дном».

Позднее Губерниев оправдался, что на самом деле процитировал героя произведения Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Астрид Линдгрен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители