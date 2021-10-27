Губерниев повторил скандальную шутку в адрес Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь вспомнил свою шутку в адрес Ольги Бузовой, которой в начале лета довел певицу до слез. На открытии чемпионата мира по боксу в Белграде знаменитость разнервничалась и в конце выступления сказала «From love with Russia» («Из любви с Россией»), что не осталось незамеченным ведущим.

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«From morning with cognac (“С утра под коньяком”)», — прокомментировал ситуацию Губерниев в Instagram канала «Матч ТВ».

Как отметила Бузова, она очень любит бокс, а потому выступление было для нее волнительным. Она надеется, что ее песни все равно настроили и замотивировали спортсменов, несмотря на оговорку.

Напомним, что в июне певица разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за слов Губерниева – комментатор спросил Бузову, бросила ли она пить коньяк по утрам. В ответ на это Ольга вышла из себя, назвала его хамом и «дном».