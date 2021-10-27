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Baza: маму Прохора Шаляпина судят за махинации с заключенными

Газета.Ru
1 час назад

Маму певца Прохора Шаляпина Елену Колесникову судят за взятку и служебный подлог, сообщает Telegram-канал Baza.

Мать Шаляпина судят за взятку и подлог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что женщина, работающая сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12, устраивала махинации с заключенными, которых отправляют в больницу на исправительные работы.

Она должна была давать заключенным поручения и заполнять табеля учета рабочего времени. Предположительно, за суммы от 10 тыс. руб. до 16. тыс. руб. Колесникова предлагала подопечным освободить их от работы, после чего заполняла табеля.

Следователи выявили четыре подобных эпизода в работе Колесниковой за период с 2019 по 2021 год. Колесникова сперва призналась в содеянном, но после отказалась от показаний. Сейчас дело рассматривают в суде.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,
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