Мать Шаляпина судят за взятку и подлог

Маму певца Прохора Шаляпина Елену Колесникову судят за взятку и служебный подлог, сообщает Telegram-канал Baza.

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Утверждается, что женщина, работающая сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12, устраивала махинации с заключенными, которых отправляют в больницу на исправительные работы.

Она должна была давать заключенным поручения и заполнять табеля учета рабочего времени. Предположительно, за суммы от 10 тыс. руб. до 16. тыс. руб. Колесникова предлагала подопечным освободить их от работы, после чего заполняла табеля.