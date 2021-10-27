Хищение 20 миллиардов: что известно о новом гендиректоре МХАТа Кехмане

27 октября в пресс-службе Министерства культуры сообщили, что генеральным директором МХАТ имени М. Горького назначен Владимир Кехман. Однако новый руководитель имеет весьма неоднозначную биографию. "Рамблер" собрал самые значимые скандалы, в которых участвовал Кехман.

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Стал банкротом

В 1994 году 26-летний Владимир Кехман начал свой путь бизнесмена, основав компанию по трансферу фруктов в Россию JFC. Именно благодаря этой деятельности за ним и закрепилось прозвище «банановый король». Однако в 2012 году компания была объявлена банкротом, а вместе с ней и сам Кехман.

Позднее с 2014 года бывший руководитель JFC проходил обвиняемым по делу о мошенничестве и присвоении 20 миллиардов рублей. Позднее в 2017 году дело переквалифицировали со статьи "Мошенничество" на статью о незаконном получении кредитов и закрыли за окончанием срока давности.

Переименовал театр

Свою театральную деятельность Кехман начал в 2007 году, когда стал генеральным директором Михайловского театра. В 2015 году он занял пост гендиректора в Новосибирском государственном театре оперы и балета (НГАТОиБ), а в Михайловском - художественного руководителя. Тогда же он переименовал театр и НГАТОиБ в НОВАТ, что оценили далеко не все новосибирцы.

Получил штраф за реконструкцию

Кехман стал инициатором масштабной реконструкции театра оперы, однако не посчитал нужным согласовать ее с Новосибирским управлением по государственной охране объектов культурного наследия. А потому суд оштрафовал Кехмана на 100 тыс. рублей за нарушение требований по охране объекта культуры федерального значения. В свою очередь общественное движение «Искалеченный Новосибирск» обвиняло директора в том, что здание после ремонта стало напоминать «мещанский турецкий отель средней руки». Зато, как отмечали посетители театра, в театре реконструировали концертный зал, после чего в нем улучшилась акустика.