Мать Баскова госпитализировали с коронавирусом

Мать певца Николая Баскова Елену госпитализировали с коронавирусом в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 66-летняя женщина получила положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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Из-за возраста медики решили провести матери народного артиста диагностические обследования. По оценкам врачей, Елена Баскова находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что летом текущего года Басков сдавал тест на коронавирус после того, как у него поднялась температура. Исследование показало отрицательный результат, и артист предположил, что его состояние ухудшилось из-за теплового удара – певец провел много времени на улице во время закладки именной звезды в Витебске.