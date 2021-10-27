Мать Баскова госпитализировали с коронавирусом

Мать певца Николая Баскова Елену госпитализировали с коронавирусом в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 66-летняя женщина получила положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Из-за возраста медики решили провести матери народного артиста диагностические обследования. По оценкам врачей, Елена Баскова находится в состоянии средней тяжести.
Напомним, что летом текущего года Басков сдавал тест на коронавирус после того, как у него поднялась температура. Исследование показало отрицательный результат, и артист предположил, что его состояние ухудшилось из-за теплового удара – певец провел много времени на улице во время закладки именной звезды в Витебске.
Ранее стало известно, что врачи оценивают состояние народного артиста Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Актер находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сатурация у Гаркалина снизилась до 40%, а в его крови растет количество маркеров воспаления, что говорит о повышенном риске развития тромбозов.