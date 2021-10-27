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Суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков

Lenta.ru
50 минут назад

Суд рассмотрит дело российского музыканта Элджея о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что полиция уже проверила песни рэпера после заявления о содержании в них информации о запрещенных веществах. Все материалы были переданы в суд. При этом не уточняется, о каких именно треках идет речь.

В августе издание «Время Н» сообщало, что нижегородские родители разместили письмо в соцсетях с просьбой отменить концерт Элджея на фестивале «Столица закатов». В своем обращении они заявили, что исполнитель пропагандирует наркотики и алкоголь, а также попросили «оградить нашу молодежь от ложных идеалов, демонстрируемых в общественном пространстве».

Летом за пропаганду наркотиков оштрафовали Моргенштерна. Экспертиза проводилась в отношении видео на песни «Розовое вино 2» и Family. Зюзинский районный суд Москвы обязал артиста выплатить 100 тысяч рублей. Его признали виновным по части 1 статьи 6.13 («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») КоАП РФ. Изначально исполнителю грозил штраф до миллиона рублей.

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